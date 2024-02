Torino, Buongiorno: “Lukaku è l’attaccante più difficile da affrontare”

“L’attaccante più difficile da affrontare è per me Lukaku. – dice Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, intervistato da Walter Veltroni su La Gazzetta dello Sport – È molto ostico. Ha una grande fisicità, e la usa. Bisogna stare molto attenti a non dargli campo. Con lui è necessario giocare di anticipo. Un altro fortissimo, anche se fin qui non l’ho mai marcato, è Osimhen. Ha corsa, potenza, cattiveria agonistica“. Il difensore granata salterà la sfida contro Big Rom lunedì sera all’Olimpico perché ancora deve recuperare dall’infortunio alla spalla.