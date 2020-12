Tor Di Valle, M5S: “Iter inceppato, non si vota”

Il Messaggero – Il progetto dello Stadio a Tor Di Valle? “L’Iter è inceppato, non arriverà in aula a Natale” ha risposto il grillino Enrico Stefano, presidente della Commissione comunale Mobilità. A Palazzo Senatorio ormai è chiaro a tutti: la variante urbanistica non sarà approvata dall’Assemblea Capitolina nel 2020. E forse non lo sarà mai. Il Campidoglio aveva ribadito l’impegno il 19 novembre, parlando di regalo di Natale, ma non ci sono i margini per portare a dama un’operazione invisa in primis a un pezzo del Movimento. Lo stesso Friedkin ormai valuta alternative.