Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al trasferimento di Tammy Abraham alla Roma. I due calciatori sono compagni di squadra con la Nazionale inglese e lo sono stati anche al Chelsea fino al trasferimento in rossonero del difensore. Queste le sue parole:

“La Roma è un grande club, il Milan altrettanto. C’è tanta storia dietro a queste due squadre in Italia e in Europa. Quando mi ha parlato della Roma, gli ho detto subito sì, vieni a giocare contro di me in Serie A“.