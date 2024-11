Il Tempo (M. Cirulli) – Terzo e ultimo allenamento della settimana, quello andato in scena ieri a Trigoria. La squadra è scesa in campo sotto gli occhi di un ospite illustre. A seguire la seduta era presente Damiano Tommasi. «Per me è sempre un piacere tornare a Trigoria – ha affermato sui suoi profili social l’attuale sindaco di Verona – qui ho passato i più bei anni della mia carriera, c’è sempre un’accoglienza straordinaria».

Al termine della seduta, che ha visto Dybala svolgere ancora lavoro personalizzato, Ranieri ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Il ritorno al Fulvio Bernardini è programmato per martedì, quando nella Capitale rientreranno anche alcuni giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Uno di questi è Baldanzi, che anticiperà il suo rientro a Roma: il centrocampista ha infatti accusato un lieve risentimento muscolare, che tuttavia non desta preoccupazioni.