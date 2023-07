Si è ripaerto il dibattito sulla maglia numero 10 della Roma. È bastata la condivisione di tre post della Roma con due capitani e la divisa tanto ambita per far scatenare i tifosi e non solo. Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni di Goal.com della possibilità di far indossare la maglia a Paulo Dybala. Queste le sue parole: “Dybala merita la 10 a prescindere. Sicuramente la 10 della Roma ha avuto anche prima di Francesco una storia sempre molto particolare, perché è sempre stata legata quasi più alla città che alla squadra e questo ovviamente Dybala ancora non ce l’ha, ma sicuramente la 10 per quello che sa fare in campo la merita”.