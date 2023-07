Radja Nainggolan ha parlato a Kiss Kiss Napoli di Rudi Garcia ma non solo. Il belga ha incrociato il tecnico ex Lille ai tempi della Roma. Queste le sue parole: “Garcia? È una persona splendida, un gentiluomo, ci faceva divertire. Per il gioco del Napoli non son se è possibile fare meglio, ma si divertiranno sicuramente.

Analogie Spalletti-Garcia?

“Sì, ma sono due allenatori con cui mi sono trovato benissimo. Andare in una squadra che ha appena vinto lo scudetto e fare meglio non è facile. Sarà una bella sfida per lui”.

Chi può essere il Gervinho nel Napoli di Garcia?

“Non lo so, da noi c’erano tutti giocatori veloci in attacco. È un po’ difficile dirlo, poi negli ultimi anni Garcia ha allenato in Arabia. A Marsiglia ha fatto benissimo, ma non so cosa aspettarmi. So che vuole fare un bel calcio”.

Pjanic-De Rossi-Nainggolan e Zielinski-Lobotka-Anguissa?

“I tempi sono cambiati, noi eravamo molto forti però c’era una squadra più forte, la Juventus. Non pensavo che il Napoli potesse vincere lo scudetto, Spalletti ha fatto un ottimo lavoro e ora tocca a Garcia dimostrare di poter fare altrettanto bene“.