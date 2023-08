La Roma è impegnata questa sera nell’amichevole contro l’SC Farense per l’ultimo test in Portogallo. La squadra poi partirà per la Capitale per poi sportarsi in Francia per la sfida contro il Tolosa, in programma il 6 agosto. Tuttavia ci sono alcuni problemi che riguardano lo Stadium de Tolouse. Infatti, secondo quanto riportato da ladepeche.f ancora non è praticabile. Da alcune foto si vede come ancora la maggior parte del terreno sia sterrato. La speranza è che il manto erboso sia posto per venerdì. Per il momento l’amichevole non è a rischio.