Continua la ricerca di Tiago Pinto per il rinforzo in fase offensiva in vista dell’imminente inizio di campionato. L’infortunio di Abraham ha complicato i piani della Roma che ora sta cercando il sostituto. Tra i nomi visionati c’è anche quello di Arnautovic. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il Bologna però non è intenzionato a cederlo in prestito. Gli emiliani non intendono privarsi dell’attaccante e non è pervenuta ancora una offerta a titolo definitivo. Rimangono aperte le porte di Morata e Marcos Leonardo, mentre Scamacca sembra vicino all’Inter.