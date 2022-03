Together for Peace, Oliveira: “Abbiamo ottenuto una grande qualificazione. Ora preparazione al derby che vogliamo vincere”

Sergio Oliveira, centrocampista della Roma, questa mattina si è recato in Campidoglio, al posto del febbricitante Pellegrini, per l’evento “Together for Peace“. Con lui il Sindaco Gualtieri e l’attaccante della Lazio Immobile. Queste le parole del giocatore giallorosso:

“Sono molto felice di essere qui con il sindaco di Roma e con Immobile. Tutti noi abbiamo grande responsabilità per promuovere la pace. Ieri ho tifato per la squadra in tribuna e abbiamo ottenuto una grande qualificazione ai quarti di Conference League. Oggi tornerò a Trigoria per prepararmi a un derby che vogliamo vincere“.