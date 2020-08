Tifosi e futuro: “Roma rinasce”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Oggi finirà l’era Pallotta e comincerà quella di Friedkin. Le speranze dei tifosi scorrono come acqua in un fiume sui social e tra le radio romane: “Era ormai maturo il tempo della cessione, visto il distacco assoluto di Pallotta nell’ultimo periodo e il fallimento degli ultimi mesi“. Ad ammetterlo è Fabrizio Grassetti, presidente dell’UTR: “Con l’arrivo di Friedkin ci aspettamo prima di tutto un cambiamento. Spero che i dirigenti riescano a fargli capire l’amore che i tifosi provano per questa squadra, e che gli venga trasmesso. Mi auguro una campagna di rafforzamento adeguata alle aspettative del club, in modo da accendere di nuovo l’entusiasmo dei romanisti“. “Sono moderatamente ottimista, anche perchè è difficile fare peggio dell’ultimo patron giallorosso“, dice Francesco Lotito, presidente dell’AIRC: “Gli ultimi tempi sono stati terribili, imbarazzanti se pensiamo che Pallotta non si è visto nella Capitale per oltre due anni“. Sullo stadio, invece, si è espresso Angelo Diario, consigliere capitolino e presidente della commissione Sport: “La situazione si è sbloccata, l’iter sta andando avanti e l’obiettivo è quello di chiuderlo il più rapidamente possibile“.