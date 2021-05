Tifosi a Trigoria: patto per il derby. Domani il Crotone

La Repubblica (F. Ferrazza) – L’arrivo di Mourinho regala entusiasmo ai tifosi della Roma, ma non annulla le delusioni stagionali. E così una delegazione di circa duecento ultras si è ieri presentata a Trigoria per confrontarsi con la squadra, ancora indispettita per la figuraccia rimediata in Europa nella gara d’andata contro lo United e per l’andamento preoccupante in campionato in vista della penultima giornata contro la Lazio.

Dzeko, Mancini e Pellegrini, accompagnati da Tiago Pinto, rimasto in disparte, si sono confrontati un quarto d’ora con i tifosi, assicurando che l’impegno non è mai mancato e non mancherà nelle ultime partite.

“Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio… Non dimenticatelo mai!!!”, lo striscione firmato Curva Sud e srotolato davanti all’ingresso del centro sportivo. Siglato con un applauso il patto tra squadra e tifosi, sul campo Fonseca – che ha ammesso di essere stato correttamente chiamato da Mourinho – fa la conta dei giocatori a disposizione per preparare le sfide ravvicinate con Crotone (domani), Inter (mercoledì), Lazio (sabato) e infine Spezia.