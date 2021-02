Tiago Pinto: “Shakthar Donetsk squadra esperta, saranno due grandi battaglie”

La Roma ha scoperto l’avversario degli ottavi di finale di Europa League, lo Shakthar Donetsk. Arrivano le prime reazioni in casa Roma. A parlare è Tiago Pinto, queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club:

“Il sorteggio è quello che è, ma sarà un confronto difficile perché lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizione europee. Anche in questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte e penso che questo dimostri quanto siano forti.Hanno un ottimo allenatore, il portoghese Luis Castro, e una buona squadra.”

“Di sicuro sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca che ha una grande storia con lo Shakhtar. Quindi sarà una grande occasione per lui. In Europa League, come nelle competizioni nazionali, vogliamo migliorare le nostre prestazioni ed ottenere i migliori risultati possibili. Vogliamo provare a raggiungere le fasi finali”, ha continuato. “Penso che le partite contro il Braga abbiano dimostrato che stiamo giocando meglio e che stiamo migliorando il nostro livello e meritiamo di andare al turno successivo e continuare a godere dei buoni risultati in questa competizione”.