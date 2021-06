Tiago Pinto: “Per Raul de Tomas al Benfica abbiamo fatto un ottimo lavoro di scouting. Il contesto non era ottimale”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto all’Elite Soccer Congress organizzato da AS e Fútbol Táctico. Il dirigente giallorosso ha parlato anche di come ha scovato Raul de Tomas che poi ha portato al Benfica. Queste le sue parole:

“Ha generato molte aspettative, ma non è andata bene. Era un ottimo giocatore, abbiamo fatto un ottimo lavoro di scouting, ha giocato molto bene, ma il contesto non era ottimale. Quest’anno è stato capocannoniere in Segunda División con l’Espanyol e ha mostrato le sue qualità“.