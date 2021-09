Tiago Pinto: “Pellegrini? Non voglio parlare di rinnovo, ma c’è empatia con Mourinho”

Tiago Pinto, GM della Roma, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

TIAGO PINTO A DAZN

Aggiornamenti su Pellegrini?

Sul rinnovo non voglio parlare, ho detto tutto e non bisogna parlarne. Ne parleremo quando accadrà. E’ un bravissimo calciatore ma ha 25 anni. È normale che ogni anno migliori. Non possiamo nascondere che l’empatia provata con Mourinho è grande. Siamo tutti felici per lui per come sta giocando.

La società ha degli obiettivi minimi?

Io capisco che per i giornalisti questi temi sono un tema importante ma se viviamo ogni giorno pensiamo a maggio sbagliamo. Noi pensiamo a ogni partita alla volta. Mourinho è arrivato pochi mesi fa e c’è un progetto. Ogni partita dobbiamo migliorare e se facciamo cosi ogni obiettivo diventerà raggiungibile.