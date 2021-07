Tiago Pinto: “Mourinho ha un rapporto speciale con Dzeko. Edin è felice e motivato”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato intervistato da DAZN durante la presentazione del calendario di Serie A. Queste le sue parole:

Dzeko sempre al centro della Roma?

E’ felice, motivato e sta bene fisicamente. Mourinho ha un rapporto speciale con Dzeko e speriamo sia importante per noi in questa stagione.

Dan e Ryan Friedkin come hanno colpito Mourinho?

Credo che un allenatore come Mourinho si convince col progetto. Lui ha parlato diverse volte dell’empatia col progetto e con la proprietà. Ha vinto sempre in tutti i club e adesso siamo riusciti a convincerlo per un progetto diverso, di tre anni per far crescere la Roma. Lui ha trovato nella Roma la sfida giusta per la sua carriera.

Mourinho ha chiesto tempo. I tifosi sono un po’ impazienti però…

Nell’immediato dobbiamo vincere domani in amichevole (ride, ndr). Mourinho è stato bravo in conferenza stampa. Questo non significa che noi non giocheremo tutte le partite per vincere. Siamo qui per vincere, per conquistare qualcosa per la Roma. Sappiamo che è una strada che dobbiamo fare insieme. Se lavoriamo bene arriveranno presto.