Tiago Pinto: “La priorità ora resta il Benfica, progetto in cui rimarrò impegnato fino all’ultimo giorno”

A partire dal primo gennaio 2021 Tiago Pinto entrerà a far parte della Roma in qualità di General Manager. Il portoghese, attualmente Director of Professional Football del Benfica, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale del club lusitano:

“Sarò sempre grato al Benfica, e al nostro presidente, per l’opportunità che mi è stata data. Sono stati otto anni intensi. Ho fatto del mio meglio e tutti quelli che mi conoscono sanno che questa decisione è stata la più difficile di tutte quelle che ho preso come responsabile di questo club. Mi sarebbe piaciuto dare ancora di più, ma sono sicuro di aver fatto tutto quanto in mio potere. La priorità ora resta il Benfica e la vita quotidiana della nostra squadra di calcio, un progetto in cui rimarrò fortemente impegnato fino all’ultimo giorno, sicuro che il Club saprà trovare le migliori soluzioni per continuare il suo progetto di successo”.