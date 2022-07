Tiago Pinto incontra l’agente di Zaniolo: nessun contatto tra Roma e Juventus

Continuano gli incontri tra Tiago Pinto e l’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, per discutere del futuro del numero 22. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, oggi le parti si sono nuovamente incontrate, ma ad ora non c’è stato ancora alcun contatto tra i giallorossi e la Juventus, né è stata presentata un’offerta concreta tramite l’agente del calciatore. La Roma ha mantenuto la propria posizione: saranno valutate eventuali offerte, altrimenti le trattative per il rinnovo inizieranno a mercato concluso.