Tiago Pinto corre contro il tempo ma chiarisce: “Borja resta qui”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Domani si chiude il mercato, alla Roma sono rimaste poche possibilità di riuscire a fare l’ultimo regalo a Mourinho. Tiago Pinto è alle prese con le cessioni senza le quali non potrò fare l’ultimo acquisto.

L’obiettivo sarebbe sempre quello di regalare un altro centrocampista allo Special One, i candidati più accreditati restano Zakaria e Anguissa, tesserati per il Borussia Moenchengladbach e Fulham. Ma è una corsa contro il tempo per riuscire a liberarsi di alcuni giocatori che pesano fortemente sul monte ingaggi, non rientrano nei piani tecnici e sono poco graditi. Si tratta di Pastore, Fazio, Nzonzi, seguiti poi da Santon e Olsen. Nella lista dei cedibili sono finiti anche Diawara e Villar. Verso la fine della settimana Tiago Pinto incontrerà nuovamente gli agenti di Pellegrini per il rinnovo del contratto.

Più facile sistemare qualche giovane uscito dalla Primavera in queste ultime ore di mercato: in particolare Riccardo Ciervo, che sta per approdare al Sassuolo, la società, tra quelle che lo hanno cercato (ci sono anche Sampdoria, Frosinone e Parma), che gli garantisce maggiori prospettive per la sua crescita, essendo un club abituato a lavorare e valorizzare i giovani.

Borja Mayoral resta alla Roma. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento della Fiorentina. Mourinho sabato ha escluso una sua cessione: “Non voglio che Mayoral vada via, ci servono tre attaccanti“, ha detto in conferenza stampa prima della partita contro la Salernitana.

Ieri Tiago Pinto ha ribadito: “Siamo stati chiari, vogliamo tre attaccanti. Borja Mayoral è un giocatore importante e lo è stato nella scorsa stagione, non mi aspetto che la sua situazione cambi”. Per l’attaccante si è mosso il Crystal Palace, dove avrebbe la possibilità di giocare titolare, ma Mourinho già in Portogallo gli aveva manifestato l’intenzione di non voler fare a meno di lui.