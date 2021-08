Tiago Pinto: “Con il mercato tutto può succedere. Mayoral? È un giocatore importante”

Tiago Pinto, GM della Roma, è intervenuto nel pre partita del match contro la Salernitana. Queste le sue parole:

TIAGO PINTO A DAZN

“Il mercato è il mercato, con il mercato aperto tutto può succedere. Noi, con la proprietà e Mourinho, abbiamo sempre avuto le stesse idee sulla squadra, sui ruoli da migliorare e i calciatori che abbiamo preso o quelli che potevano uscire. Siamo stati chiari sugli attaccanti, vogliamo averne tre. Borja Mayoral è un giocatore importante, come lo è stato la scorsa stagione, non mi aspetto un cambio in questa situazione”.

Per quanto riguarda la situazione degli esuberi, secondo lei può condizionare l’armonia di uno spogliatoio che sembra compatto?

No, il tema degli esuberi non è un problema che ha solo la Roma, lo hanno tutti. Credo che sia un problema che avevamo di più all’inizio di questo calciomercato, ne abbiamo sistemati tanti. Io aspetto fino alla fine del mercato per sistemarne altri. E’ stato un lavoro difficile, ma anche molto importante sia dei procuratori che dei calciatori che hanno voluto seguire la loro carriera. Aspetto per sistemare quelli che mancano. L’ambiente della Roma è inattaccabile. Quello che ha fatto in questi due mesi Mourinho è inattaccabile, io sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e niente lo può cambiare.

Da portoghese l’addio di Cristiano Ronaldo alla Serie A che effetto le fa?

Cristiano è uno dei migliori calciatori del mondo. Lascia una squadra importante ma torna in una squadra importante. Non posso fare commenti, è un grandissimo calciatore, peccato che non venga alla Roma (ride, ndr).