Tiago Pinto a Rimini per l’apertura ufficiale del calciomercato. Lungo colloquio con Massara

Tiago Pinto è arrivato al Grand Hotel di Rimini per la cerimonia di apertura ufficiale del calciomercato. Come riporta Jacopo Aliprandi, il gm della Roma si è trattenuto per un lungo colloquio con il ds del Milan Frederic Massara, ma incontrerà anche il Sassuolo per quanto riguarda l’affare Frattesi.

🔴 #TiagoPinto è arrivato al Grand Hotel di Rimini per l’incontro col #Sassuolo per #Frattesi. Atteso Carnevali impegnato in Lega, intanto il gm portoghese ha avuto un lungo colloquio con #Massara. #ASRoma @CorSport pic.twitter.com/B3rgp2qUtt — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 30, 2022