Thomas lancia in orbita le ragazze: “Non ci poniamo nessun limite”

La Gazzetta dello Sport – Lindsey Thomas, attaccante della Roma Femminile, ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Ecco le sue parole:

Che torneo sarà?

Equilibrato, la Juventus sarà sempre la squadra da battere, ma mi pare che ci siano altri gruppi forti.

Tra questi la Roma. È l’anno del salto di qualità?

Sappiamo che, come gli altri anni ma forse anche di più, ogni partita sarà una battaglia. Perché porsi limiti adesso? Ragioniamo di settimana in settimana e poi vedremo come andrà a finire.

Pensa che questa sia la stagione giusta per portare a casa un trofeo?

Mi piacerebbe, ma non si può dire ora. Le altre si sono rinforzate, credo che la Serie A stia crescendo molto e per questo saremo tutte molto strette (vicine, ndr). Ma noi siamo pronte.