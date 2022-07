Test Roma, Mourinho vuole subito risposte

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Doppie sedute, tanto lavoro e massima concentrazione in questi primi giorni della nuova stagione. Mourinho ha cominciato con un intenso lavoro atletico e tattico. Il caldo torrido di Trigoria non sta frenando la squadra che non molla la presa negli esercizi svolti insieme allo staff. Mourinho ha deciso di non concedere nemmeno una foto delle sedute di allenamento perchè vuole che si parli il meno possibile del lavoro che sta svolgendo la Roma. Anche il test di oggi non sarò visibile. Alle 17.30 si scenderà in campo contro il Trastevere dove lo Special One vuole verificare la condizione dei giocatori a disposizione tra titolari, riserve e giovani. La formazione sarà naturalmente sperimentale anche se il modulo continuerà ad essere quello utilizzato la scorsa stagione. Ci sarà subito l’esordio di Svilar con Kumbulla, Smalling ed Ibanez davanti a lui. Karsdorp e Zalewski sulle fasce con Matic in mezzo al campo affiancato da Veretout e Bove. Davanti grande attesa per Zaniolo che sarà accanto a Shomurodov.