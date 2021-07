Terzo test: Mourinho vuole risposte vere

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Terza amichevole per la Roma, quella più attesa perchè finalmente i tifosi la potranno vedere in TV e osservare i primi cambiamenti stagionali. In queste prima due uscite Mourinho ha chiesto ai suoi di alzare i ritmi e giocare all’attacco. Sarà la prima trasferta stagionale con la Roma che alle 10 prenderà un charter da Fiumicino in direzione Trieste. Il fischio di inizio contro la Triestina alle ore 19.30. L’unico acquisto presente è Rui Patricio che è a Trigoria da due giorni. Difficile vederlo in campo con così pochi allenamenti. Andrà in panchina come Veretout che è da poco guarito dall’infortunio.

In porta Fuzato, la difesa potrebbe avere titolari Karsdorp, Mancini, Smalling e Tripi ancora una volta adattato come terzino visti gli infortuni di Spinazzola e Calafiori. A centrocampo 5 giocatori per due posti: Villar e Diawara i favoriti per partire dall’inizio. Poi sarà staffetta con Veretout, Darboe e Bove. Elogi in allenamento per gli ultimi due così come arrivano per Zalewski. Stasera il talento romanista lascerà spazio a Pellegrini affiancato da Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Mourinho si aspetta passi in avanti sul piano del gioco, ma soprattutto anche a livello fisico. Domenica la partita contro il Debrecen e poi si inizia a fare sul serio in Portogallo.