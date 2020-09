Terzino destro, centrale e regista: a Paulo non manca solo il bomber

Il Messaggero (A. Angeloni) – Va avanti la telenovela per portare Arkadiusz Milik alla Roma, ma qualora dovesse arrivare un lieto fine, il mercato della Roma in entrata non può considerarsi chiuso. A Fonseca serve la riserva del centravanti titolare, un profilo alla Kalinic, ma non necessariamente il croato che già l’anno scorso è stato in prestito nella Capitale. Dovrà arrivare un altro difensore centrale dopo Kumbulla: tutto fa pensare al ritorno di Smalling. Numericamente, poi, può sembrare che a destra non ci siano problemi, vista la presenza di Karsdorp, Santon e Bruno Peres. La fragilità fisica dei primi due però non lascia tranquillo il tecnico portoghese, che valuta altri profili. Infine, con Diawara e Veretout che hanno caratteristiche diverse da quelle del regista classico, si cerca un play basso, che aiuti la squadra nell’impostazione: in un primo momento era stato valutato Torreira, poi mollato.