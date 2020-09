Termoscanner ai tornelli

Il Foglio (M. Sacchi) – A due settimane dalla ripartenza della Serie A tiene banco la questione dell’apertura degli stadi. Se da un lato le società premono per una riapertura, anche parziale, dall’altra parte il Comitato Tecnico Scientifico si riserva di fare tutte le valutazioni del caso. Qualche settimana fa i 20 club di A hanno presentato un documento dove chiedevano una riapertura degli stadi per il 25,40% dell’affluenza totale, compresa la capienza massima consentita per ogni struttura. Lo Stadio Olimpico di Roma, per esempio, potrebbe ospitare in quest’ottica 30mila persone. La Juventus ha disposto un documento per il ritorno sicuro dei tifosi al vaglio del Cts: previsti termoscanner automatici ai tornelli preposti a rilevare la temperatura corporea dei flussi controllati in entrata.