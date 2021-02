Termini, la Roma in partenza per Benevento – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (Da Termini E.Bandini) – La Roma è pronta a raggiungere Benevento. I giallorossi sono partiti alle ore 10.40 dalla stazione Termini per arrivare in Campania, dove questa sera affronteranno gli uomini di Inzaghi nella 23ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio della sfida è in programma per le ore 20.45 al Vigorito.

Presenti una decina di tifosi che hanno intonato alcuni cori per la squadra. Paulo Fonseca è chiamato ad ottenere i tre punti per consolidare il terzo posto in classifica, nonostante le assenze di Ibanez, Smalling e Cristante che gettano in piena emergenza la difesa romanista.