Tardelli: “Zaniolo è un fenomeno, lo prenderei subito”

La Gazzetta dello Sport (F. Licari) – L’ex giocatore della Juventus Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Tra gli argomenti trattati Nicolò Zaniolo ed altri giovani ed emergenti talenti, italiani e non, del nostro campionato. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

Zaniolo, Tonali, Locatelli, Milik, Zapata: potesse comprare subito uno, chi prenderebbe?

D’istinto dico Zaniolo. Ma se ci penso bene Tonali sarebbe importantissimo per la mediana juventina. Zaniolo è un fenomeno che vedo in ogni ruolo, esterno d’attacco, mezzala, importante non vincolarlo in troppi schemi: ha forza, fantasia e deve godere di libertà.