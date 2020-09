Tanti auguri Massimo!

Pagine Romaniste (M.Stagliano) – Stamane mi sono svegliato con un pensiero fisso: Quando avrò finito in Tribunale, dovrò immediatamente telefonargli per fargli gli auguri. Una tappa importante, anche se con quell’aria sempre disincantata potrebbe dichiararne parecchi di meno, stiamo parlando dei settanta. Ho immaginato la mega festa, certamente con oltre cento persone, nel salotto di casa, con le succose specialità di Tornatora a rifocillarci. Magari, dopo, qualcuno proseguirà la serata di festeggiamenti da Luigi a Piazza Mazzini, senza esagerare con l’alcool, che, anzi, è anche astemio. Certo, ora che ci penso, non mi ha invitato, eppure è oggi il suo compleanno ed io faccio parte della sua cerchia ristretta, come mi ha confermato la scorsa settimana quel signore, a me sconosciuto, che mi ha parlato di lui mentre facevo la fila al banco della frutta. Ho capito.

La recrudescenza di questa maledetta epidemia, lo ha indotto a trascorrere la serata solo con quelli che lo porteranno, PER SEMPRE, nei loro cuori. Caterina, Anna Giulia, Umberto, Roberto, Maria Sofia (o Paola, va beh, lei, la Capa). Contrariamente a quello che potrebbe apparire, è ligio nel rispetto delle regole ed ha voluto, certamente, evitare assembramenti, per tutelare gli amici più anziani, quelli ridotti malino come me. Al momento opportuno, recupereremo tutti quanti insieme. Certo, gli auguri glieli farò ugualmente con enorme piacere, certo di essere stato preceduto da moltissimi, da tutti quelli che gli vogliono bene, in primis da quella mamma meravigliosa che aveva, la signora Carla. Magari, dopo averlo preso in giro per l’età che avanza, parleremo di Zaniolo, della trasmissione che inizierà presto, di chi saranno gli ospiti della prima puntata, in diretta e da remoto. MAGARI.

Invece, non ci sarà nulla di tutto questo, che rimane nella testa di un vecchio barbagianni come me. Non ci sarà Tornatora, non ci sarà Luigi, non ci sarà la trasmissione. Restano quelli che ti vogliono bene, certo non come quelli che ho elencato prima, ma ti vogliono bene a modo loro.

Auguri Massimo e grazie per come ci hai voluto bene.