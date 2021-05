Tancredi: “Mourinho è un grande motivatore. La persona giusta al momento giusto, è una ventata di ottimismo”

L’annuncio di José Mourinho come nuovo tecnico della Roma a partire dalla stagione 2021-2022 continua a tenere banco nel mondo del calcio. Anche Franco Tancredi, storico portiere dei giallorossi dal 1977 al 1990, ha commentato l’arrivo del tecnico portoghese. Queste le sue parole, a Tuttomercatoweb.com:

“Stamattina andando in giro non si parlava d’altro che dello Special One. I tifosi meritano questa scossa dopo che stava iniziando a farla da padrona un torpore anche ingiustificabile. Vedere la Roma perdere pure in Europa in quel modo è un dispiacere. Sono tifoso della Roma e vorrei dunque che tutte le cose fossero a posto“.

Mourinho saprà insomma reggere anche le pressioni di Roma…

È un gran motivatore, come tecnico ha vinto tutto, ovunque. E’ la persona giusta, al momento giusto, nel posto giusto. Mi fa piacere che arrivi, ora c’è bisogno di rimpolpare la rosa con giocatori di livello. A Mourinho devi dare un materiale importante. Al tempo stesso ci vuole programmazione e infatti il suo contratto è di tre anni. Quanto alle pressioni io ho lavorato con Capello pure a Madrid, dove anche se vinci non sempre va bene… Sono sicuro che Mou porterà, e di fatto l’ha già portata, una ventata di ottimismo. I tifosi si aspettano che da parte della Roma ci sia appunto una programmazione. Per quanto riguarda i proprietari della Roma, a livello di comunicazione, sono stati molto bravi, hanno fatto un colpo alla Messi.

Di cosa c’è bisogno per la prossima stagione?

3-4 rinforzi, poi bisogna vedere ovviamente chi può restare. Ci sono buoni giovani che possono crescere ma ci vogliono realtà e non scommesse. Servono giocatori di livello, ripeto 3-4, che facciano crescere quelli già in casa e che facciano la differenza. E poi c’è Zaniolo che può essere la ciliegina sulla torta. Speriamo.