Tampone negativo: Calafiori torna ad allenarsi in una Trigoria blindata

Corriere dello Sport (R.Maida) – Calafiori è tornato. Non è un recupero trascurabile, dal momento che Spinazzola non può ancora allenarsi a causa del risentimento muscolare patito contro il Genoa. Calafiori è uscito dall’incubo e ha ripreso il lavoro a Trigoria. Fortunatamente, dopo il ciclo di test effettuati ieri, non è emerso nessun nuovo positivo. Per evitare ulteriori rischi di contagio la società ha comunque provveduto a minimizzare i contatti all’interno del Centro Sportivo. Nella sfortuna e nelle difficoltà del periodo, la Roma ha registrato almeno una serie di casi scaglionati, che uniti alla sosta delle nazionali e al blocco dei viaggi, potrebbe aver contenuto i danni tecnici ed atletici. Visto il momento Fonseca potrebbe dare appuntamento a tutti a lunedì dal momento che ogni partitella sarebbe sconsigliata. Intanto si è ripreso del tutto Mirante.