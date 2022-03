Tammy e Nico, gol da gemelli

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma fa festa anche al ritorno contro l’Atalanta e la raggiunge al quinto posto in classifica, con vista in zona Champions, dove la Juventus è lontana solo tre punti. La squadra di Gasperini ha ancora una partita da recuperare, ma la flessione è evidente: tre sconfitte negli ultimi cinque turni. Le assenze non possono essere la giustificazione.

L’uomo partita è stato ancora Tammy Abraham, che a Bergamo aveva realizzato una doppietta. Il gol dell’inglese è stato capitalizzato dalla squadra con una prestazione di grande sacrificio. La Roma si è difesa con ordine per tutto il secondo tempo, pronta a ripartire in contropiede. Avrebbe meritato anche il raddoppio, se non avesse sbagliato tanto, quando l’Atalanta ha concesso ampi spazi.

La squadra di Gasperini ha esercitato il 65 per cento di possesso palla, ma la manovra è stata lenta, raramente Rui Patricio è stato impegnato, nel secondo tempo è stato pronto su Freuler. Mourinho non è neppure andato in tribuna, ha scontato la seconda giornata di squalifica seguendo la partita da una tv di una sala interna.