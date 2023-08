Benjamin Tahirovic ha lasciato la Roma in questo sessione di mercato, decidendo di trasferirsi a titolo definitivo nell’Ajax. Il giovane centrocampista bosniaco è cresciuto molto ha stretto un bellissimo rapporto con uno dei senatori, l’ex United Nemanja Matic. Tahirovic ammira molto il calciatore serbo e lo ha dimostrato anche in un video pubblicato dall’Ajax su TikTok. Alla domanda specifica “Chi è il calciatore più sottovalutato di sempre?”, il classe 2003 non ci ha pensato due volte e ha prontamente risposto “Nemanja Matic”. In basso il breve video: