Ore decisive per l’affare Marcos Leonardo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter, la Roma nelle ultime ore avrebbe offerto 15 milioni per l’attaccante classe 2003. Sul calciatore ci sono anche due club di Premier League come Aston Villa e Nottingham Forest. Il Santos avrebbe già trovato un sostituto e le prossime ore saranno quelle decisive per un suo eventuale arrivo nella Capitale.