Benjamin Tahirovic, centrocampista della Roma, è intervenuto tramite i canali ufficiali del Club ed ha parlato anche del rinnovo del contratto. Queste le sue parole:

“Vivo per la Roma, vivo per questa maglia, è la mia prima maglia. Per me la Roma è un club che aiuta i giovani, mi hanno aiutato moltissimo. Per me Roma è casa, è la Città Eterna“.