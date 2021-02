Tahirovic: “Avevo diverse offerte, ma ho scelto la Roma. Qui posso crescere”

La sessione di calciomercato di gennaio della Roma ha seguito la linea dettata dalla proprietà: investire sui giovani. Oltre a Bryan Reynolds, è arrivato anche Benjamin Tahirovic. Classe 2003, l’attaccante di origine bosniache era corteggiato da mezza Europa ma alla fine la scelta è ricaduta sulla Roma. In un’intervista al portale svedese fotbollslivet.se ha spiegato la sua scelta.

Hai lasciato la Svezia e Stoccolma per l’Italia e la Roma, come ti senti?

Lasciare la Svezia e trasferirsi in Italia mi fa sentire bene, so di essere pronto. Sono fiducioso e so che posso farcela.

C’era interesse da parte di altri club ma perché è diventata la Roma?

Mi sono allenato con tante squadre e c’erano offerte da diversi club, ma ho scelto la Roma per l’alta qualità della formazione. Ai giovani danno la possibilità giocare ed allenarsi con la Prima Squadra. Ho subito sentito che qui crescerò, il che ha reso la scelta ancora più facile.

Sarai aggregato alla Primavera o alla Prima Squadra?

Sarò con la Primavera, che in questo momento è in testa al campionato. Spero di avere presto la possibilità di essere con la Prima Squadra. Mi sono già allenato con loro