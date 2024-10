Intervistato ai microfoni di ESPN, l’ex portiere giallorosso Szczesny, ha parlato dei calciatori affrontati più forti. Queste le sue dichiarazioni: “Cristiano e Messi ovviamente e probabilmente direi Totti, ma non ci ho mai realmente giocato contro a Francesco, l’ho affrontato soltanto ma lui era qualcosa di diverso in termini di finalizzazione e precisione. Per quanto riguarda gli altri due, i record di gol parlano per loro. Quindi loro due e Totti, anche se Lewandowski si arrabbierà con me per questa risposta“.