Svolta per Milik, Napoli e Roma sono ai dettagli. Ora manca solo il sì del polacco

La Gazzetta dello Sport (M. Malfitano) – Il Napoli spinge affinchè la cessione di Milik alla Roma avvenga in tempi brevi e la questione sembra essere arrivata a un buon punto. L’accordo di massima si basa su 3 milioni per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus per un totale di 25 milioni di euro. I partenopei volevano anche il 10% sulla futura rivendita ma i giallorossi si sono opposti. Ora si attende un segnale del polacco, che resta lì tranquillo ad aspettare la Juve probabilmente invano visto che Paratici punta su Suarez e Dzeko. La Roma dal canto suo non cederà Dzeko finchè non sarà sicura del buon esito dell’affare Milik.