Svolta in Serie A: a pari punti sarà spareggio per lo scudetto

Corriere della Sera – Svolta storica in Serie A: in caso di arrivo a pari punti lo scudetto si assegnerà attraverso spareggio. La decisione è arrivata nel Consiglio Federale di ieri. Se due squadre alla fine delle 38 giornate arriveranno appaiate in testa alla classifica, non verrano più presi in considerazione i risultati degli scontri diretti o la differenza reti ma verrà disputata una gara in più ma senza tempi supplementari.

Confermate, seguendo la linea della Fifa, anche le cinque sostituzioni, novità introdotto ai tempi dell’emergenza Covid. Cinque cambi entro il novantesimo, uno in più durante i supplementari.