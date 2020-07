Svolta Fonseca, vince senza ali

Corriere dello Sport (R. Maida) – Ormai è evidente: Fonseca sta cercando di rendere meno attaccabile la Roma per renderla più solida. Se poi per questo principio sacrificherà i suoi valori sul dominio della partita e del pallone, questo lo dirà solo il tempo. Di sicuro contro il Parma non si è vista una squadra rinunciataria. Ha ragione però l’allenatore portoghese nel criticare la poca concretezza: due gol e uno scarto minimo non sono sufficienti per la mole di occasioni create. Questi cambiamenti tattici, come la difesa a tre, potrebbero diventare definitivi. E’ però chiaro che con questo schieramento, le ali sono danneggiate anche in chiave futura.