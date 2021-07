Svolta a sinistra con Alioski

Il Tempo (E.Zotti) – Il terzino potrebbe arrivare direttamente dalla Macedonia. Si tratta di Alioski che è finito sotto i riflettori dopo il gol realizzato contro l’Ucraina e per la frase subita da Arnautovic. Può arrivare a zero dopo essersi svincolato dal Leeds. La Roma è già in contatto con l’entourage del giocatore che è seguito anche da Milan e Napoli. Rappresenterebbe un jolly per la fascia visto che può giocare anche più avanzato. Alioski potrebbe coprire così il buco lasciato da Spinazzola che ieri si è fatto vedere a Trigoria. E’ stato accolto da Mourinho con cui ha scambiato due chiacchiere.

Tra i giocatori presenti c’era anche Pellegrini che è rientrato in anticipo dalle vacanze. Alla base del mancato riposo la voglia di lavorare fin da subito con il nuovo tecnico e dare il giusto esempio alla squadra. Nei giorni scorsi c’era stato qualche contatto con Mourinho che non aveva nascosto il desiderio di averlo subito a disposizione. Tiago Pinto sta lavorando anche sul suo rinnovo. Intanto si muove qualcosa per Xhaka: Roma e Arsenal hanno riallacciato i contatti e la fumata bianca sembra più vicina.