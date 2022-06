Ancora turnover in casa Portogallo nell’ennesima sfida di Nations League di queste Nazionali. Questa volta è toccato a Rui Patricio giocare da titolare contro la Svizzera al posto di Diogo Costa. Il match è terminato per 1-0 in favore dei padroni di casa che l’hanno decisa con Seferovic dopo pochi secondi di gioco.