Svilar rifiuta la convocazione della Serbia: vuole giocare con il Belgio. Il papà: “Si trascina dietro un piccolo infortunio da 3-4 settimane”

Il portale serbo Informer svela che il portiere della Roma Mile Svilar ha rifiutato la convocazione del commissario tecnico della Serbia. Dietro la scelta ci sarebbe la volontà di rappresentare il Belgio. Lo stesso portale ha poi contattato il padre del portiere giallorosso che ha commentato la vicenda. Queste le sue parole:

“Attualmente mi trovo a Roma, sono venuto a vedere la partita. Per quanto ne so, Mile ieri sera ha rilasciato diverse interviste ma non si è parlato della nazionale. Stamattina è andato ad allenarsi per recuperare da un piccolo infortunio che si trascina da tre-quattro settimane. Se ci sono informazioni in questo senso probabilmente è vero, ma al momento non posso dire di più. Quando tornerà a casa dall’allenamento e parleremo, avrò maggiori informazioni”.

La FIFA dallo scorso settembre permette ai calciatori di cambiare nazionale anche dopo l’esordio, seppur con alcuni paletti da rispettare. Il giocatore per cambiare non deve aver collezionato più di tre presenze e l’ultima deve esser arrivata con una età non superiore ai 21 anni. Paletti che Svilar rispetta.