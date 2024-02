Svilar, il doppio affare. La Roma con lui può risparmiare o monetizzare

Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – È scoppiata la Svilar-mania. La prestazione del portiere serbo, ma nato in Belgio, contro il Frosinone ha acceso l’entusiasmo dei tifosi romanisti, che sperano di aver trovato il numero 1 del presente e del futuro. Il regno di Rui Patricio sembra terminato, anche perché il portoghese a fine stagione andrà via, mentre l’ex Benfica (arrivato in giallorosso a parametro zero) ha il contratto fino al 2027. Se le cose andranno bene il suo exploit potrebbe risolvere un bel problema anche al prossimo d.s., che non dovrà spendere per un titolare ma al massimo per un secondo. Svilar ha conquistato tifosi e addetti ai lavori. “Un portiere che trasmette sicurezza – il parere dell’ex Julio Sergio– e fa le cose semplici. Aveva solo bisogno di una opportunità, che è arrivata. Mi auguro che continui a fare il bene della squadra”.