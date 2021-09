Non c’è sosta per le Nazionali. Quelle non impegnate alle qualificazioni europee hanno deciso di sostenere delle amichevoli. Tra queste l’Uzbekistan di Shomurodov che ha sfidato la Svezia. La nazionale scandinava ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Il risultato, però, è stato accorciato da Shomurodov al 70′. Il centravanti della Roma è poi uscito al 76′ in virtù di Sergeev.