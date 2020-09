Il portale Esvaphane, dopo aver svelato la terza maglia della Roma per la prossima stagione, mostra anche la maglia pre-gara che sarà utilizzata nei match di Europa League. Sarà prevalentemente arancione, con il colletto e il baffo Nike in nero, così come anche lo stemma, che non avrà i colori classici ma sarà anch’esso arancio e nero, così come anche la terza maglia.