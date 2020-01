Suso per Under, l’idea del Milan

Il mercato del Milan gira intorno alla cessione di Suso. Lo spagnolo ha chiesto di essere venduto e la società rossonera vuole accontentarlo, monetizzando però. L’unico scambio che i rossoneri sarebbero disposti a fare è quello con Under. La Roma però chiede anche un conguaglio economico e, visto l’infortunio di Zaniolo, non è sicura di volersi privare del giocatore. Inoltre la pista Politano, per i giallorossi, non è ancora del tutto chiusa. I rossoneri, però, se si concretizzasse lo scambio Suso-Under, prenderebbero anche Juan Jesus, facendo un grosso favore alla società capitolina. Lo riporta TuttoSport.