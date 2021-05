Superlega, rischio stangata per Juventus, Milan, Real e Barcellona. Possibile esclusione dalle Coppe per 2 anni

La Superlega potrebbe creare conseguenze pesanti. Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona rischiano l’esclusione dalle coppe europee per 2 anni. È la sanzione che l’Uefa potrebbe comminare alle società che ancora non hanno formalizzato l’addio alla Superlega. Lo rende noto ESPN, che cita diverse fonti confidenziali.

Negli ultimi 10 giorni, le autorità di Nyon ha avuto contatti con le 12 società che hanno varato il progetto, tramontato nel giro di sole 48 ore, della nuova competizione europea alternativa alla Champions League. L’Uefa avrebbe raggiunto una sostanziale intesa con almeno 7 degli 8 club usciti dal progetto, ovvero Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. L’Inter, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe ad un accordo, mentre Juventus, Real Madrid, Barcellona e Milan non avrebbero compiuto passi indietro.

L’Uefa potrebbe adottare sanzioni in base all’articolo 51 dello Statuto, che impedisce l’adesione a organismi senza il via libero della confederazione continentale. Le società farebbero invece affidamento sui documenti stilati all’inizio del progetto con la richiesta di «autorizzazione» per l’organizzazione della competizione e di un «riconoscimento» da parte delle autorità calcistiche internazionali.