SuperLeague, violato l’articolo 49 dello statuto UEFA

Alcuni dei 12 club fondatori della SuperLeague sembrano già pronti a ritirarsi, con la UEFA che continua a dare battaglia al nuovo progetto. Secondo quanto riporta l’Ansa, Aleksander Ceferin, a capo dell’organo calcistico, potrebbe impugnare l’articolo 49 dello statuto UEFA, il quale dispone che la confederazione ha la giurisdizione esclusiva di organizzare le competizioni ufficiali in Europa alle quali partecipano propri membri o loro club affiliati. L’articolo in questione è stato quindi violato dalla SuperLega, che non ha ricevuto l’approvazione obbligatoria.