Superleague, l’Uefa apre procedimento contro Real Madrid, Juventus e Barcellona

Alla fine è successo. Il presidente dell’Uefa Aleksandar Ceferin aveva promesso la linea dura contro i club non ancora fuoriusciti dalla Superlega. Per Real Madrid, Juventus e Barcellona che non hanno abbandonato il progetto sono ufficialmente rinviate a giudizio.

L’annuncio arriva sempre dall’Uefa, che lo scorso 12 maggio aveva ufficialmente aperto un’indagine sulla condotta dei 3 club coinvolti. “In seguito all’indagine condotta dagli ispettori del Comitato Etico e Disciplinare dell’Uefa riguardo il progetto della cosidetta ‘Superlega’ – si legge nella nota – è stato aperto un procedimento disciplinare contro Real Madrid, Juventus e Barcellona per una potenziale violazione delle norme dell’UEFA”. Da Nyon nessun dettaglio sulle possibili sanzioni: “Ulteriori dettagli verranno resi noti a tempo debito”, conclude il comunicato.