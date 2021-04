Super League: la Roma è fuori, ma è tra i quindici club con più tifosi al mondo

La Roma non fa parte della Super League, almeno per il momento. Il club giallorosso non è tra le squadre fondatrici e non ha ancora espresso una posizione sulla nuova competizione che sta destabilizzando il mondo del calcio. Tra i criteri della scelta dei 12 club interessati ci sarebbe stato anche il numero dei tifosi che rappresentano, in totale un miliardo. I capitolini però figurano tra le squadre migliori in tal senso: nella speciale classifica dei club con più tifosi al mondo, la Roma figura nella 15esima posizione con 22 milioni di tifosi. Chissà che questa considerazione possa cambiare le sorti della partecipazione del club dei Friedkin alla neonata competizione. Di seguito la classifica completa.

Manchester United: 650 milioni di tifosi

Barcellona: 450 milioni di tifosi

Real Madrid: 350 milioni di tifosi

Chelsea: 145 milioni di tifosi

Arsenal: 125 milioni di tifosi

Manchester City: 110 milioni di tifosi

Liverpool: 100 milioni di tifosi

Milan: 95 milioni di tifosi

Inter: 55 milioni di tifosi

Bayern Monaco: 45 milioni di tifosi

PSG: 35 milioni di tifosi

Tottenham: 35 milioni di tifosi

Juventus: 27 milioni di tifosi

Borussia Dortmund: 22 milioni di tifosi

AS Roma: 22 milioni di tifosi